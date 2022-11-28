فينسينت أبو بكر يُنقذ الكاميرون خلال دقيقتين

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نجح فينسينت أبو بكر مهاجم نادي النصر ومنتخب الكاميرون في إنقاذ بلاده من الخسارة أمام منتخب صربيا بعد أن نزل مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
هدف الكاميرون "66": الكاميرون 3-3 صربيا .. #كأس_العالم #قطر2022 #CMRSER #SRB #CMR #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Orlovi #Srbija @FSSrbije #LionsIndomptables @FecafootOfficie pic.twitter.com/M2iIRiJ3k9قد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
وكان الشوط الأول انتهى بتأخر المنتخب الإفريقي أمام صربيا بنتيجة هدفين لهدف، ثم بعد ذلك سجل منتخب صربيا هدفًا ثالثًا ليدخل نجم النصر الشوط الثاني محرزًا الهدف الثاني لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ64 بطريقة جميلة ثم صنع الهدف الثالث للاعب تشوبو موتينج في الدقيقة الـ66 لتُصبح النتيجة 3-3 بين المنتخبين.
وكان منتخب الأسود غير المروضة خسر من منتخب سويسرا في الجولة الأولى بهدف دون رد، بينما خسر منتخب صربيا من المنتخب البرازيلي بهدفين دون رد في الجولة الأولى.
وسيواجه المنتخب الكاميروني نظيره منتخب البرازيل الجمعة القادمة في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة في الجولة الثالثة.
هدف أبو بكر الثاني لمنتخب #الكاميرون من زاوية مغايرة
.. #كأس_العالم #قطر2022 #CMRSER #SRB #CMR #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Orlovi #Srbija #LionsIndomptables pic.twitter.com/PcTNkg3IJx
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022