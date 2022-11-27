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بعد انهيار التربة

قتلى ومفقودون بجزيرة إسكيا الإيطالية

2022-11-27 الساعة 8:44
قتلى ومفقودون بجزيرة إسكيا الإيطالية
المواطن - متابعة

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أفاد مكتب حاكم نابولي، الأحد، أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في جزيرة إسكيا بجنوب إيطاليا، بعد أن دمر انهيار أرضي بلدة صغيرة.

جثث

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية بعد ظهر الأحد فقد تم العثور على أربع جثث بعد إعلان العثور على جثتين في وقت سابق، موضحة أنه لن يتمّ إعلان الحصيلة الرسمية حتى المساء من قبل حاكم نابولي كلاوديو بالومبا.

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وأعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الأحد، حالة الطوارئ في جزيرة إيسكيا المقابلة لنابولي، وكثفت فرق الطوارئ جهود البحث بعد الانهيار الأرضي الذي وقع بسبب الأمطار الغزيرة، ودمر بلدة كاساميتشولا تيرمي، السبت.

مفقودون

ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين، وفقًا لبيانات قدمتها السلطات المحلية في وقت سابق الأحد.

وغالباً ما يتمّ إعلان حالة الطوارئ في شبه الجزيرة في أعقاب زلازل أو انفجارات بركانية أو بسبب الأحوال الجوية القاسية، لأنّ هذه الحالة تنصّ على إجراء سريع لتعبئة الأموال والموارد، بما في ذلك تلك المخصّصة للحماية المدنية، من أجل التدخّلات الطارئة أو إنشاء مرافق استقبال.

حوادث سابقة

وكانت بلدة كازاميتشولا تيرمي التي يبلغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة في الشتاء، شهدت زلزالاً أدى إلى مقتل شخصين في 2017. وهذه البلدة دمرها بالكامل زلزال أقوى بكثير في نهاية القرن التاسع عشر.

و يواصل أكثر من 200 عنصر في الحماية المدنية وقوات الأمن البحث عن حوالى عشرة مفقودين في المكان، بينما ينشغل مئات المتطوّعين في تنظيف شوارع البلدة.

وتظهر بقايا سيارات وحافلات سحقها عنف الانهيار الطيني والصخور في كلّ مكان، بينما يسعى بعض العمّال إلى فتح الطريق للوصول إلى المنازل والسيارات والمتاجر.

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