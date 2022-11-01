قصة المليون ورقة المخبأة في حظيرة دجاج بالعراق

أفاد الدكتور يسري أبو شادي (كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا)، ردًّا على سؤال المليون ورقة المخبأة في حظيرة دجاج، بأن العراقيين لا يتحدثون عن برنامجهم النووي بعد حرب الكويت، وظلوا على هذا المنوال حتى عام 1994 عندما اكتشفوا برنامج التخصيب عن طريق الأقطاب المغناطيسية التي ساهمت في إنتاج اليورانيوم.

اكتشافات نووية

وأوضح أبو شادي، في حواره لبرنامج “الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه رغم اكتشافهم لم يتمكنوا من صنع القنبلة، وبعد هروب حسين كامل زوج ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أرشد عن كميات ضخمة من البرامج النووية العراقية داخل صناديق ضخمة في مزرعة دجاج لشخص يدعى حيدر بالقرب من بغداد.

وأشار أبو شادي إلى أن حسين كامل بعد هروبه للأردن أرسل تقريرًا واحدًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت عن تصميم القنبلة الذرية ومدى قرب العراق من الوصول لها، بالإضافة لطرق التخصيب التي تم اكتشافها لاحقًا بعد وصوله للعراق.

وكشف: أن صدام حسين كان يخطط لتفجير قنبلة نووية في يناير عام 1991م بعد احتلال الكويت.