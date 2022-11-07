قصة فرنسي وثق بيوت عسير الملونة بالثمانينيات

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تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، د. جاسر الحربش، عن قصة فرنسي قام بتوثيق “بيوت عسير الملونة” في بداية الثمانينيات.
فيديو | الرئيس التنفيذي لهيئة التراث د. جاسر الحربش يحكي قصة فرنسي وثق "بيوت عسير الملونة" في بداية الثمانينيات الميلادية#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/preN3kw1Ne
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 6, 2022
وأوضح الحربش، في مداخلته لبرنامج “نشرة التاسعة” على “الإخبارية”، أنه عندما أتى خبير فرنسي في بداية الثمانينيات، قام بتوثيق بيوت عسير الملونة بأكثر من 10 آلاف صورة تم تجميعهم في كتاب.
وأضاف الحربش أن وزارة الثقافة الممثلة بهيئة الترجمة الأدب والنشر قامت بنشر الكتب باللغة العربية والإنجليزية، حيث ساهم هذا التوثيق في إحياء التوثيق الوطني لمنطقة عسير التي تميزت مبانيها بألوان مميزة، حيث تم تطويرها بنفس الألوان.