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بأكثر من 10 آلاف صورة

قصة فرنسي وثق بيوت عسير الملونة بالثمانينيات

2022-11-07 الساعة 12:50
قصة فرنسي وثق بيوت عسير الملونة بالثمانينيات
المواطن - الرياض

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تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، د. جاسر الحربش، عن قصة فرنسي قام بتوثيق “بيوت عسير الملونة” في بداية الثمانينيات.

وأوضح الحربش، في مداخلته لبرنامج “نشرة التاسعة” على “الإخبارية”، أنه عندما أتى خبير فرنسي في بداية الثمانينيات، قام بتوثيق بيوت عسير الملونة بأكثر من 10 آلاف صورة تم تجميعهم في كتاب.

إحياء التراث

وأضاف الحربش أن وزارة الثقافة الممثلة بهيئة الترجمة الأدب والنشر قامت بنشر الكتب باللغة العربية والإنجليزية، حيث ساهم هذا التوثيق في إحياء التوثيق الوطني لمنطقة عسير التي تميزت مبانيها بألوان مميزة، حيث تم تطويرها بنفس الألوان.

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