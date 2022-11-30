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طائرات تلقي متفجرات

قصف مجهول لقاعدة فاغنر بإفريقيا الوسطى

2022-11-30 الساعة 1:16
قصف مجهول لقاعدة فاغنر بإفريقيا الوسطى
المواطن - متابعة

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كشفت وكالة أسوشييتد برس، أن السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى فتحت تحقيقًا بعد أن أسقطت طائرات مقاتلة حلقت على ارتفاع منخفض متفجرات بالقرب من قاعدة مرتزقة فاغنر يعملون مع جيش الدولة.

قصف

وكان هجوم قد وقع بالساعات الأولى من صباح الاثنين في قاعدة كوتناف بمنطقة بوسانغوا، وأفاد شهود عيان أن القاعدة التي تستخدمها مجموعة فاغنر الروسية والمنازل المحيطة بها تعرضت للقصف.

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وكشف صحافي يدعى روبرت فارادانغا، بأن مجموعة فاغنر أظهرت سخطها في وقت مبكر جدًّا بإطلاق النار في الهواء من الساعة الخامسة إلى السادسة صباحًا، مضيفًا أنه في الوقت الحالي، المدينة هادئة، والمحلات التجارية لم تفتح بعد ويخشى الناس من القيام بأعمالهم التجارية.

اتجهت شمالًا

من جهته كشف وزير الإعلام سيرج غيسلان دجوري في بيان أن الطائرات المجهولة اتجهت شمالًا، بعد الحادث قبل أن تغادر المجال الجوي للبلاد.

وأفاد أن هذا العمل الذي يرتكبه أعداء السلام لن يمر دون عقاب. فيما لم يتضح بعد من المسؤول عن الطائرات التي أسقطت المتفجرات.

من المعروف أن مقاتلي فاغنر، يتجولون بأنحاء العاصمة بانجي في مركبات عسكرية لا تحمل أي علامات ويحرسون مناجم الذهب والماس في البلاد. وساعدوا في التصدي للجماعات المتمردة المسلحة وإبقاء الرئيس فوستين أرشانج تواديرا في السلطة.

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