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بصحبة الإسباني دافيد فيا

كأس العالم يصل إلى السعودية

2022-11-11 الساعة 3:39
كأس العالم يصل إلى السعودية
المواطن - محمد سمعه

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وصل الإسباني دافيد فيا نجم المنتخب الإسباني وبرشلونة السابق إلى السعودية قبل قليل حاملًا في يديه كأس العالم.

وتأتي الزيارة في إطار التسويق لبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالأخص بطولة المونديال، حيث وصل الكأس إلى محطته الأخيرة وهي المملكة، قبل العودة إلى قطر، وذلك قبل انطلاق المونديال يوم 20 نوفمبر الجاري.

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وجاء فيا رفقة كأس البطولة إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

المنتخبات المتوجة بـ كأس العالم 

ويتنافس 32 منتخبًا على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.

كأس العالم في السعودية

النسخة رقم 22

وستكون نسخة قطر 2022 هي النسخة رقم 22 منذ انطلاق بطولة المونديال بعام 1930 في أوروجواي.

كأس العالم في السعودية

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