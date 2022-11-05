كات ووك الرياض 2022 تصل حي السفارات

في إحدى محطاتها وبالتزامن مع إطلاقها على المستوى المحلي والدولي؛ وصلت مبادرة “كات ووك الرياض 2022” اليوم السبت إلى حي السفارات بمدينة الرياض، برعاية من مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الخارجية.

حماية القطط البرية

وتعد المبادرة إحدى مبادرات مؤسسة “كاتموسفير” التي تُعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض، بهدف الحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية. ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرَّضة للانقراض في كل أرجاء العالم.

وتعتبر مبادرة “كات ووك” مسيرة توعوية تقام سنويًا، تهدف إلى نشر الوعي بترابط الرفاهية الجماعية مع الكائنات من حولنا بتسليط الضوء على أهمية المحافظة على القطط البرية السبعة وهي: (الأسد، اليغور، الفهد، الببر، أسد الجبال، نمر الثلج، النمر) وشارك في الفعالية أكثر من 600 مشارك من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين وعوائلهم.

كاتموسفير

وتعتبر مؤسسة “كاتموسفير” التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2021 هي منظمة غير ربحية هدفها الحفاظ على حياة القطط البرية ومن بينها النمر العربي، وحماية دورتها الحياتية الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز ودعم عمل منظمة “بانثيرا” التي تعدُّ المنظمة الوحيدة المكرسة حصريًا للحفاظ على حياة 40 نوعًا من القطط البرية في العالم، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية والحملات التوعوية ودعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.