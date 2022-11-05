Icon

الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية Icon صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم Icon السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية Icon محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية Icon ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج Icon تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو Icon نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان Icon أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث Icon ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
لحماية القطط البرية

كات ووك الرياض 2022 تصل حي السفارات

2022-11-05 الساعة 11:15
كات ووك الرياض 2022 تصل حي السفارات
المواطن -الرياض

مواضيع ذات علاقة

في إحدى محطاتها وبالتزامن مع إطلاقها على المستوى المحلي والدولي؛ وصلت مبادرة “كات ووك الرياض 2022” اليوم السبت إلى حي السفارات بمدينة الرياض، برعاية من مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الخارجية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأميرة أضواء محاربة السرطان وأم الأيتام

Img

الاستثمار في العقار أفضل من الأسهم

 

حماية القطط البرية

وتعد المبادرة إحدى مبادرات مؤسسة “كاتموسفير” التي تُعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض، بهدف الحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية. ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرَّضة للانقراض في كل أرجاء العالم.

وتعتبر مبادرة “كات ووك” مسيرة توعوية تقام سنويًا، تهدف إلى نشر الوعي بترابط الرفاهية الجماعية مع الكائنات من حولنا بتسليط الضوء على أهمية المحافظة على القطط البرية السبعة وهي: (الأسد، اليغور، الفهد، الببر، أسد الجبال، نمر الثلج، النمر) وشارك في الفعالية أكثر من 600 مشارك من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين وعوائلهم.

كاتموسفير

وتعتبر مؤسسة “كاتموسفير” التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2021 هي منظمة غير ربحية هدفها الحفاظ على حياة القطط البرية ومن بينها النمر العربي، وحماية دورتها الحياتية الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز ودعم عمل منظمة “بانثيرا” التي تعدُّ المنظمة الوحيدة المكرسة حصريًا للحفاظ على حياة 40 نوعًا من القطط البرية في العالم، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية والحملات التوعوية ودعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

  كات ووك

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة شخصين في حريق ناقلة وقود بالمدينة
السعودية اليوم

إصابة شخصين في حريق ناقلة وقود بالمدينة

السعودية اليوم
مشاركات عالمية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
السعودية اليوم

مشاركات عالمية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

السعودية اليوم
مواطنون عن خطاب الملك سلمان : خارطة...
السعودية اليوم

مواطنون عن خطاب الملك سلمان : خارطة...

السعودية اليوم
أتلتيكو مدريد خارج الدوري الأوروبي
حصاد اليوم

أتلتيكو مدريد خارج الدوري الأوروبي

حصاد اليوم
واشنطن: العودة للاتفاق النووي غير مطروحة
العالم

واشنطن: العودة للاتفاق النووي غير مطروحة

العالم
نانسي بيلوسي وعائلتها يشعران بالحزن والصدمة
العالم

نانسي بيلوسي وعائلتها يشعران بالحزن والصدمة

العالم
الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الجنيه المصري
السوق

الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الجنيه المصري

السوق
عطل يضرب تطبيق واتساب
تكنولوجيا

عطل يضرب تطبيق واتساب

تكنولوجيا