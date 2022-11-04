كبرى الشركات تعلق إعلاناتها على تويتر

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن كبرى الشركات، من بينها جنرال موتورز وفايزر وأودي، علقوا إعلاناتهم على تويتر.

وقف الإعلانات مؤقتًا

وكانت هيئات إعلامية عالمية قد دعت الشركات لوقف الإعلان مؤقتًا على تويتر بعد عمليات طرد كبيرة.

ونقل موقع أكسيوس عن هيئات إعلامية عالمية قولها: إن عملية التسريح في تويتر ستعرض الإشراف على المحتوى للخطر.

وانضمت كل من Volkswagen وPfizer وGeneral Mills إلى قائمة الشركات التي قررت تعليق إعلاناتها على تويتر لحين اتضاح النموذج الجديد لعمل منصة التواصل الاجتماعي في ظل رئيسها إيلون ماسك.

وتتخوف هذه الشركات من تغيير سياسة المحتوى لدى المنصة، وسط إصرار ماسك على أهمية أن تكون تويتر صوتًا للجميع دون استثناء، في إشارة إلى السياسة السابقة لـ “تويتر” بإيقاف حسابات البعض مثل دونالد ترامب.

وتمثل الإعلانات غالبية عائدات تويتر السنوية البالغة 5 مليارات دولار.