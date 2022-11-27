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كلية الملك فهد البحرية تستقبل الدفعة 38

2022-11-27 الساعة 3:01
كلية الملك فهد البحرية تستقبل الدفعة 38
المواطن - الرياض

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استقبلت كلية الملك فهد البحرية، اليوم، الدفعة (38) من الطلبة المستجدين للعام الحالي 1444هـ.

 

ونشرت وزارة الدفاع عبر تويتر مقطع فيديو يظهر جانبًا من استقبال الطلبة المستجدين في الكلية وسط حالة معنوية مرتفعة يحدوهم الأمل بخدمة الوطن.

كلية الملك فهد البحرية

يذكر أن الكلية البحرية هي مدرسة تعليمية عسكرية للقوات البحرية تأسست في 6 رجب 1403 الموافق 19 أبريل 1983 في مدينة الجبيل.

تهدف الكلية إلى تخريج ضباط قادرين على أداء العمل المطلوب منهم على أكمل وجه سواء في القوات البحرية أو في حرس الحدود حيث يتم تدريبه وتعليمه على الانضباط والسلوك، الأمن والسلامة، القيادة والإدارة، اللياقة البدنية، الاستعداد والجاهزية، المشاة العسكرية والعلم والمعرفة.

ومن أبرز شروط الكلية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، خريج السنة الحالية، وأن يجتاز الفحوصات الطبية اللازمة لذلك، ومدة الدراسة فيها قرابة 3 سنوات تعتمد على مستوى الطالب.

مهام الكلية

  • تخريج ضباط أكفاء ومؤهلين تأهيلًا عاليًا، لإنجاز الأعمال والمهام المناطة بهم، في قواتهم البحرية.
  • تعليم الطالب وتزويده بما يلزم من العلوم العسكرية والأكاديمية والبحرية، وتسليحه بالثقافة المناسبة دينيًا وعلميًا وعسكريًا.
  • تزويد الطالب عمليًا وبدنيًا، بما يحتاج إليه من الخبرات والمهارات الإدارية والقيادية الحديثة، وتمكينه من ممارسة عمله الميداني والإداري، بكفاءة عالية.
  • فتح المجال أمام الطالب للاستفادة بأقصى ما يمكن، من مكتسبات التقنية المعاصرة، حتى يؤدي واجبه ضابطًا قادرًا على خدمة قطاعه العسكري وتنميته، في القوات البحرية.
  • تأهيل الطالب ليكون قادرًا على استيعاب التقنيات البحرية، وجعله أكثر قدرة على فهمها، والتعامل معها في المستقبل.
  • تعليم الطالب من خلال ما توفره أجنحة الكلية وأقسامها، نظريًا وعمليًا، للاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة، للعمل في غرف العمليات، ورصد الأهداف بأنواعها، والتعامل معها.
  • تحقيق مبدأ الجودة الشاملة من خلال العلوم، التي يتلقاها الطالب، ومساعدته في استيعاب كافة العلوم، الإدارية والبحرية والعسكرية والتخصصية.
  • تمكين الطالب من عمليات البحث والتدريب التطبيقي والعملي، إضافة إلى إكسابه المهارات التطبيقية لفنون القيادة الحديثة، والتعامل مع المستجدات العسكرية في مختلف الظروف والأحوال.
  • إتاحة كافة الفرص، وأيسر السُبل أمام الطالب، لتأهيله لمعرفة مختلف الأجهزة والأدوات، وكيفية استخدامها والتعامل معها في تنفيذ المهام، والمسؤوليات العسكرية المختلفة.
  • تعريف الطالب بأهمية التصرف الصحيح، وكيفية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ومراعاة السلامة وطرقها لحماية الأفراد والمعدات.
  • تمرين الطالب على الأداء العالي، والتفاعل الإيجابي، مع الأوامر والتعليمات، الصادرة من القيادة.

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