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استقبلت كلية الملك فهد البحرية، اليوم، الدفعة (38) من الطلبة المستجدين للعام الحالي 1444هـ.
كلية الملك فهد البحرية، تستقبل الدفعة (38) من الطلبة المستجدين للعام الحالي 1444هـ. pic.twitter.com/kfpQEAmvDeقد يهمّك أيضاً
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 27, 2022
ونشرت وزارة الدفاع عبر تويتر مقطع فيديو يظهر جانبًا من استقبال الطلبة المستجدين في الكلية وسط حالة معنوية مرتفعة يحدوهم الأمل بخدمة الوطن.
يذكر أن الكلية البحرية هي مدرسة تعليمية عسكرية للقوات البحرية تأسست في 6 رجب 1403 الموافق 19 أبريل 1983 في مدينة الجبيل.
تهدف الكلية إلى تخريج ضباط قادرين على أداء العمل المطلوب منهم على أكمل وجه سواء في القوات البحرية أو في حرس الحدود حيث يتم تدريبه وتعليمه على الانضباط والسلوك، الأمن والسلامة، القيادة والإدارة، اللياقة البدنية، الاستعداد والجاهزية، المشاة العسكرية والعلم والمعرفة.
ومن أبرز شروط الكلية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، خريج السنة الحالية، وأن يجتاز الفحوصات الطبية اللازمة لذلك، ومدة الدراسة فيها قرابة 3 سنوات تعتمد على مستوى الطالب.