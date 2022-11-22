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كما توقع تركي آل الشيخ .. الجمهور الأرجنتيني حزين

2022-11-22 الساعة 3:42
كما توقع تركي آل الشيخ .. الجمهور الأرجنتيني حزين
المواطن - الرياض

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وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، التهنئة إلى القيادة والشعب السعودي، بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

تركي آل الشيخ يستعيد تغريدته القديمة

وأعاد آل الشيخ نشر تغريدة له قبل يومين كان بها صورة جماهير التانجو وهي حزينة قائلًا عنها: ” معلمكم بس أنتم تحبون العناد، مبروك المنتخب، مبروك، سيدي ولي العهد الداعم، مبروك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل واللاعبين والشعب السعودي العظيم”.

أداء الأخضر المميز

أداء الأخضر المميز، كان رائعًا ولفت الأنظار، ونجح في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.

المنتخب السعودي أبدع وأقنع بفضل جهود اللاعبين وبفضل ذكاء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي نجحت خطته في تحجيم وتقليل خطورة منتخب الأرجنتين الهجومية، وذلك بعد أن ساهمت خطة المدرب الفرنسي في إيقاع لاعبي منتخب التانجو في مصيدة التسلل 7 مرات خلال الشوط الأول.

واعتمدت خطة رينارد على الضغط العالي بالإضافة إلى اللعب بطريقة الدفاع المتقدم، ورغم أن الأمر سلاح ذو حدين، لكن لاعبي الأرجنتين وقعوا في التسلل 7 مرات منهم إلغاء 3 أهداف بواقع هدفين لـ لاوتارو مارتينيز وهدف لـ ليونيل ميسي.

وسيواجه المنتخب السعودي، منتخب بولندا في الجولة الثانية السبت المقبل.

 

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