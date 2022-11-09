كيفية التأهل في دوري الدرجة الأولى للسيدات

ستنطلق منافسات دوري الدرجة الأولى للسيدات، مساء غد الخميس، بمواجهة واحدة بين فخر جدة والليث الأبيض.

نظام البطولة

وكان الحساب الرسمي لإدارة الكرة النسائية عبر “تويتر” أوضح كيفية تقسيم البطولة إلى قسمين وهما دور المجموعات والأدوار النهائية.

كذلك تُلعب البطولة بطريقة دوري كامل مكون من جولتي ذهاب وإياب حيث يتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، وأصحاب المركز الثاني من مجموعة الوسط والشرقية.

كيفية التأهل

أيضًا تقام مباراة فاصلة على المتأهل الثامن، بين ثاني مجموعة الغربية «A» وأفضل ثاني من مجموعتي الغربية «B» والغربية «C».

مباريات الأدوار النهائية، تقام بنظام التجمع بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة من دور الثمانية حتى النهائي، ويصعد الفريق الفائز في الأدوار النهائية، إلى الدوري الممتاز للسيدات.

الجوائز المالية

ورصد الاتحاد السعودي لكرة القدم جوائز كبرى للمشاركين في دوري الدرجة الأولى للسيدات، حيث يحصل البطل على 150 ألف ريال، والوصيف 120 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على 100 ألف ريال.

ويحصل الفريق صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى للسيدات على 90 ألف ريال، فيما تحصل الفرق أصحاب المراكز الخامس، السادس، السابع والثامن على 50 ألف ريال لكل منهم.