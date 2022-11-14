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بعد تسلم جائزة الهرم الذهبي

لبلبة تبكي على مسرح مهرجان القاهرة السينمائي

2022-11-14 الساعة 1:33
لبلبة تبكي على مسرح مهرجان القاهرة السينمائي
المواطن - متابعة

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نالت الفنانة المصرية لبلبة جائزة الهرم الذهبي، ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أجهشت بالبكاء

وخلال كلمتها عقب تسلم الجائزة، تقدمت الفنانة المصرية، بشكرها إلى جميع من عملت معهم على مدار مشوارها الفني الطويل.

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وأجهشت لبلبة بالبكاء لحظة إلقاء كلمتها، حينما تذكرت مساندة أمها لها، مشيرةً إلى أنها كانت تتمنى أن تنال هذا التكريم في حياتها: “دلوقتي أنا بحقق لها أمنية وهي مش موجودة.. أنا بتكرم النهاردة”.

عيد ميلادها

واحتفلت الفنانة المصرية بعيد ميلادها على خشبة المسرح، فكشفت أنها وُلدت في مثل هذا اليوم، 13 نوفمبر، وللصدفة أصيبت والدتها بآلام الولادة وهي تشاهد أحد الأفلام داخل السينما: “لو مكانوش لحقوها كنت هتولد في السينما وأنزل على الأرض”.

وبادر الحضور بالاحتفال بعيد ميلاد الفنانة المصرية، وسط تصفيق حار.

يُشار إلى أن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تستمر حتى يوم 22 نوفمبر.

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