لجان حصر أضرار سيول جدة تباشر إدخال بيانات المتضررين

باشرت لجان حصر أضرار سيول جدة عملها في إدخال بيانات المتضررين، بعد الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

التواجد في الميدان

وأوضحت قناة الإخبارية، أن : “لجان حصر الأضرار في جدة باشرت عملها بالتواجد ميدانياً في الأحياء المتضررة جنوب جدة”.

لجان عمل بنظام إلكتروني

ويأتي عمل لجان حصر الأضرار، ضمن لجان عدة تعمل بنظام إلكتروني مشابه للنظام المستخدم في التعداد العام للسكان يتم خلاله إدخال جميع بيانات المتضررين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.