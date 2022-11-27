لجان حصر أضرار سيول جدة تباشر إدخال بيانات المتضررين

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باشرت لجان حصر أضرار سيول جدة عملها في إدخال بيانات المتضررين، بعد الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.
فيديو | لجان حصر أضرار سيول جدة تباشر عملها في إدخال بيانات المتضررين #الإخبارية pic.twitter.com/oPNdN87w1W
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2022
وأوضحت قناة الإخبارية، أن : “لجان حصر الأضرار في جدة باشرت عملها بالتواجد ميدانياً في الأحياء المتضررة جنوب جدة”.
ويأتي عمل لجان حصر الأضرار، ضمن لجان عدة تعمل بنظام إلكتروني مشابه للنظام المستخدم في التعداد العام للسكان يتم خلاله إدخال جميع بيانات المتضررين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.