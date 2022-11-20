لحظة دخول تميمة لعيب حفل افتتاح مونديال قطر

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أبهرت تميمة” لعيب” التميمة الرسمية لـ مونديال قطر 2022، جميع الحاضرين في ملعب ” البيت” خلال حفل افتتاح كأس العالم.
#شاهد دخول لعيب تعويذة المونديال الى حفل الأفتتاح في #استاد_البيت#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#قنوات_الكاس #Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IDv5vLxHlPقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022
ودخلت التميمة أرضية ملعب ” البيت” وسط الأضواء والعروض الغنائية المبهرة التي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكل كبير.
واستهل غانم المفتاح سفير بطولة كأس العالم 2022، افتتاح المونديال بتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم.
ودار بين غانم المفتاح وبين الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان بعد ذلك حديثٌ باللغة الإنجليزية حول الإنسانية والمشاعر الإيجابية، سعيًا لإيصال مفهوم أن كرة القدم والرياضة توحد جميع البشر.
وتواجد حضور على المستويين الرسمي والجماهيري بشكل ضخم، حيث يتواجد مجموعة من أبرز القادة العرب والحضور الجماهيري لمتابعة حفل الافتتاح بجانب المباراة الافتتاحية للمونديال بين منتخبي قطر والإكوادور.
ويُشارك في الحفل مجموعة من أكبر الفنانين والمطربين في الشرق الأوسط والعالم، حيث تتواجد المطربة اللبنانية الشهيرة ميريام فارس التي تُغني أغنية من ضمن أغانٍ رئيسية للمونديال.
وتُقام مباريات مونديال قطر على 8 ملاعب في الدوحة، كما يتميز المونديال القطري بقرب المسافة بين الملاعب وفنادق الإقامة حيث تُعد أقصى مسافة للوصول إلى ملعب مستضيف لمباريات البطولة ما يقرب من 55 كيلو متر.