لقطات توثق فرحة طلاب كلية الملك خالد بفوز منتخب السعودية

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
نشرت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو يوثق فرحة منسوبي كلية الملك خالد العسكرية بفوز منتخب السعودية ضمن منافسات كأس العالم 2022.
#فيديو
فرحة منسوبي كلية الملك خالد العسكرية بفوز منتخبنا ضمن منافسات كأس العالم 2022.#وزارة_الحرس_الوطني #قدام #السعودية_الارجنتين pic.twitter.com/vo8rs6que1
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) November 22, 2022
وبين الفيديو حماس الطلبة خلال مشاهدتهم مباراة المنتخب اليوم، مع خلفية غنائية “قلبنا أخضر” ليتفاعل الجميع فرحًا بفوز المنتخب ويصفق جميع الحضور بكل فخر.
قدم لاعبو الأخضر، اليوم الثلاثاء، مباراة رائعة مبهرًا العالم، بعد نجاحه في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.
واستطاع المنتخب الوطني في اقتناص 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.