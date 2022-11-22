لقطات توثق فرحة طلاب كلية الملك خالد بفوز منتخب السعودية

نشرت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو يوثق فرحة منسوبي كلية الملك خالد العسكرية بفوز منتخب السعودية ضمن منافسات كأس العالم 2022.

وبين الفيديو حماس الطلبة خلال مشاهدتهم مباراة المنتخب اليوم، مع خلفية غنائية “قلبنا أخضر” ليتفاعل الجميع فرحًا بفوز المنتخب ويصفق جميع الحضور بكل فخر.

أداء مبهر

قدم لاعبو الأخضر، اليوم الثلاثاء، مباراة رائعة مبهرًا العالم، بعد نجاحه في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.

واستطاع المنتخب الوطني في اقتناص 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.