لقطات حصرية للأخضر بتصفيات مونديال 1998

عرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، اليوم الأربعاء، لقطات حصرية بين لاعبي المنتخب قبل مواجهة منتخب الكويت ضمن تصفيات مونديال 1998م.

#من_الشاشة | في إطار التغطية المواكبة لرحلة المنتخب السعودي في كأس العالم في قطر؛ القنوات الرياضية السعودية، تعرض لقطات حصرية بين لاعبي المنتخب قبل مواجهة منتخب الكويت ضمن تصفيات مونديال 1998م. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون

pic.twitter.com/MtEoPm2A7U — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) November 2, 2022

استعدادات الأخضر

يأتي ذلك في إطار التغطية المواكبة لرحلة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر.

ويستعد المنتخب السعودي الأخضر بمعسكر تدريبي قوي في إمارة أبوظبي لخوض نهائيات كأس العالم في قطر، وخاض عدد من المباريات الودية وينتظر أن يلاقي آيسلندا وديا يوم الأحد المقبل بالإمارات.