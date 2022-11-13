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لقطات غضب يوتيوبر شهير لغياب رونالدو

2022-11-13 الساعة 10:25
لقطات غضب يوتيوبر شهير لغياب رونالدو
المواطن - الرياض

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أظهر اليوتيوبر الشهير سبيد، رد فعل مثيرًا، بعد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد فريق فولهام.

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وسافر اليوتيوبر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنجلترا لمشاهدة كريستيانو رونالدو في مباراة كأس كاراباو الماضية، لكن النجم البرتغالي كان خارج قائمة فريق اليونايتد.

وتواجد سبيد في ملعب مباراة مانشستر يونايتد وفولهام، اليوم الأحد، لكن تفاجأ بغياب رونالدو عن المباراة أيضًا، ليظهر ردة فعل غاضبة.

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