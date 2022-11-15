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لقطات لإعجاب مشجع برازيلي بالأذان والمساجد

2022-11-15 الساعة 1:30
لقطات لإعجاب مشجع برازيلي بالأذان والمساجد
المواطن - متابعة

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو، لصحفي ومشجع برازيلي في قطر عبر حسابه على إنستجرام يبرز إعجابة بسماع الأذان وأنه من أحب الأشياء التي رأها وأثرت عليه في الدولة.

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المسجد والأذان

ونشر الصحفي البرازيلي قائلًا: اليوم كنت أقف أمام مسجد وسمعت الأذان، هذا تقليد قديم عند المسلمين يدعوهم لأداء الصلاة ويقال عدة مرات خلال النهار، هذا من أجمل الأشياء التي رأيتها وأثرت علي في قطر.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022 على ملاعبها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، وتبدأ البطولة العالمية خلال أيام وتحظى باهتمام ومتابعة عالمية كونها حدثًا لا يتكرر إلا كل 4 سنوات.

ملاعب مونديال قطر
ملعب الجنوب

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