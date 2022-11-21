لقطات لإيفانكا ترامب من زيارة الأهرامات

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حلت نجلة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، ضيفة على مصر في رحلة سياحية زارت فيها أهرامات الجيزة المصرية.
ونشرت إيفانكا ترامب، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورًا من زيارتها رفقة أسرتها إلى الأهرامات في محافظة الجيزة.
وعلقت إيفانكا ترامب على الصور المنشورة قائلة: يوم مميز لاستكشاف جمال مصر لأول مرة مع أسرتي.
ولاقت الصور إعجاب الكثير من متابعي نجلة الرئيس الأمريكي السابق ترامب.