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يوم مميز لاستكشاف جمال مصر

لقطات لإيفانكا ترامب من زيارة الأهرامات

2022-11-21 الساعة 10:01
لقطات لإيفانكا ترامب من زيارة الأهرامات
المواطن - متابعة

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حلت نجلة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، ضيفة على مصر في رحلة سياحية زارت فيها أهرامات الجيزة المصرية.

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أهرامات الجيزة

ونشرت إيفانكا ترامب، عبر حسابها الرسمي  على إنستجرام صورًا من زيارتها رفقة أسرتها إلى الأهرامات في محافظة الجيزة.

وعلقت إيفانكا ترامب على الصور المنشورة قائلة: يوم مميز لاستكشاف جمال مصر لأول مرة مع أسرتي.

ولاقت الصور إعجاب الكثير من متابعي نجلة ا​لرئيس الأمريكي السابق ترامب.

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