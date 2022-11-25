لقطات لتضرر مركبات ومبانٍ جراء أمطار جدة

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نشرت قناة “الإخبارية”، لقطات مصورة، توضح جانبًا من الأضرار المصاحبة للأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من أحياء محافظة جدة.
فيديو | مشاهد من الأضرار المصاحبة لأمطار غزيرة غير مسبوقة في جدة عبر مراسل #الإخبارية عبدالله الخرجي pic.twitter.com/18ozAJKlcO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 25, 2022
وأظهر مقطع الفيديو، الأضرار التي شهدتها المركبات في شوارع جدة جراء الأمطار الغزيرة، فضلًا عن التلفيات في المباني.
وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن اليوم الجمعة، انتهاء الحالة المطرية على محافظة جدة، موضحًا أن بلدية جنوب جدة سجلت أعلى كمية للأمطار بـ 182 ملليمترًا.
كما أعلن المركز أن كمية الأمطار التي شهدتها جدة هي الأعلى في تاريخ المحافظة.
وتوقع عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، أن الأجواء في جدة تبدأ في الاستقرار بشكل عام، ولا يوجد توقعات بهطول الأمطار على المحافظة اليوم الجمعة.