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وسط انتهاء الحالة المطرية

لقطات لتضرر مركبات ومبانٍ جراء أمطار جدة

2022-11-25 الساعة 4:07
لقطات لتضرر مركبات ومبانٍ جراء أمطار جدة
المواطن - الرياض

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نشرت قناة “الإخبارية”، لقطات مصورة، توضح جانبًا من الأضرار المصاحبة للأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من أحياء محافظة جدة.

تضرر المركبات

وأظهر مقطع الفيديو، الأضرار التي شهدتها المركبات في شوارع جدة جراء الأمطار الغزيرة، فضلًا عن التلفيات في المباني.

انتهاء الحالة المطرية

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن اليوم الجمعة، انتهاء الحالة المطرية على محافظة جدة، موضحًا أن بلدية جنوب جدة سجلت أعلى كمية للأمطار بـ 182 ملليمترًا.

استقرار الأجواء

كما أعلن المركز أن كمية الأمطار التي شهدتها جدة هي الأعلى في تاريخ المحافظة.

وتوقع عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، أن الأجواء في جدة تبدأ في الاستقرار بشكل عام، ولا يوجد توقعات بهطول الأمطار على المحافظة اليوم الجمعة.

 

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