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عقدته جمعية بناء وجامعة الملك فهد بحضور وسائل الاعلام

مؤتمر يستعرض الاستعدادات للمعسكر العلمي لأيتام المملكة “مسبار 6”

2022-11-22 الساعة 11:57
مؤتمر يستعرض الاستعدادات للمعسكر العلمي لأيتام المملكة “مسبار 6”
المواطن - الرياض

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عقدت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤتمرا صحفيا لاستعراض تفاصيل الاستعدادات للمعسكر العلمي لأيتام المملكة ” مسبار 6 ” الذي ينطلق برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر إلى ١ ديسمبر بمشاركة (١٢٠) طالب وطالبة من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي يمثلون 26 جمعية أيتام من مختلف مناطق المملكة ويحصلون على المعارف والمهارات في (8) مسارات علمية ومجموعة مسارات إثرائية وترفيهية وثقافية .

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ومثل الجمعية في المؤتمر الذي عقد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي ، كما مثل الجامعة الدكتور يعقوب الحسين محنشي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية ، وحضر المؤتمر عدد من الإعلاميين والإعلاميات بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء هيئة التدريس وفريق العمل المشاركين في تنظيم المعسكر.

أهداف المعسكر

وتم خلال المؤتمر استعراض أهداف المعسكر وإلقاء الضوء على مسيرته ، حيث انطلق للمرة الأولى في عام 2018 والتطورات المختلفة التي تم إدخالها على كافة النسخ ، والشروط التي يجب توافرها في المشاركين ، كما تطرق المؤتمر إلى المعارف والمهارات التي سوف يحصل عليها الطلاب والطالبات في كل مسار من المسارات العلمية خلال فترة المعسكر والتي تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وأجاب الخالدي والدكتور محنشي على كافة أسئلة واستفسارات الصحفيين .

وفي كلمته التي ألقاها بالمؤتمر أعرب الخالدي عن سعادته بإقامة المعسكر العلمي الذي يجمع أيتام المملكة ، وأشار إلى أن هذا الحدث البارز يتجدد سنوياً واستفاد منه في النسخ السابقة مئات الطلاب والطالبات، كما يجمع هذا العام 120 من الطلاب والطالبات المتميزين في المرحلة الثانوية.

ورفع الخالدي الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمعسكر وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته للمعسكر في نسخته السادسة ، وكذلك لسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء على اهتمامه المتواصل بالمعسكر في جميع نٌسخه.

شراكة وتبادل خبرات

كما شكر الخالدي جامعة الملك فهد للبترول ، مشيراً إلى أن الشراكة مع جامعة عريقة كجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والاستفادة من خبرات الأساتذة المتخصصين في المجالات العلمية للمعسكر سوف تساهم بشكل كبير في نجاحه .

وتوقع الخالدي أن يحقق هذا المعسكر نتائج جيدة لكافة الطلاب والطالبات المشاركين به ، حيث سيحصل الطلاب على مجموعة من المعارف والمهارات في مسارات علمية تواكب رؤية المملكة 2030 وتساهم في بناء الثقة وتطوير الذات، “وتطلع الخالدي أن تساند هذه المعارف المشاركين ليساهموا بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة .

وأضاف الخالدي أن معسكر “مسبار٦ “سيشهد تدريبات عملية وأخرى نظرية في المجالات العلمية والمستقبلية يقدمها نخبة متميزة من أساتذة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

وتناول الخالدي تفاصيل المسارات العلمية التي ستقدم في المعسكر والتي تتضمن الكيمياء وعلوم المواد وعلم الطيران وتصميم وتطوير الألعاب والروبوتات والابتكار والتصميم وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتعلم الآلة والبرمجة والأمن السيبراني .

بينما أكد الدكتور يحيي محنشي أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حريصة على إنجاح هذا المعسكر وتقدم كل عام إمكانات جديدة ومختلفة ، كما توظف هذا العام كافة قدراتها العلمية والتقنية وخبراتها الطويلة بما يساهم في توسيع مدارك المشاركين في المسارات العلمية بالمعسكر ، وأشار إلى أن هناك نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة سيقدمون محاضرات ثرية وتدريبات عملية لكافة الطلاب المشاركين بما يحقق لهم الفائدة المرجوة بإذن الله.

 

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