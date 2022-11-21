ماجد الخليفي: نعجز عن شكر ولي العهد لتوجيهه بتسخير الإمكانيات لـ قطر

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ثمن الإعلامي القطري ماجد الخليفي، غالياً، مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حفل افتتاح كأس العالم 2022، أمس الأحد.
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ماجد الخليفي : نعجز عن شكر صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بعد توجيهه للوزارات والمؤسسات بتسخير كافة الإمكانيات لدولة قطر
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— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022
وقال ماجد الخليفي في تصريحات عبر قنوات الكاس القطرية، أمس الأحد: نعجز عن شكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد توجيهه للوزارات والمؤسسات بتسخير كافة الإمكانيات لدولة قطر.
كشف وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن توجيهات صدرت من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسخير الإمكانات ودعم دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وفق بيان نشرته وزارة الرياضة، أمس الأحد.
وشدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تقديم كافة التسهيلات التي تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر، لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، على أن يقوم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمتابعة ذلك الأمر والرفع لسموه الكريم أولاً بأول.
وحضر ولي العهد الأمير محمد لن سلمان حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 وهي البطولة التي تقام لأول مرة على أرض عربية وفي دولة خليجية، واستمر حفل الافتتاح لمدة 30 دقيقة تحت أنظار 60 ألف متفرج في ملعب البيت، القابع على بُعد 40 كيلومترًا شمالي العاصمة الدوحة.
كما تابع الحفل المليارات من البشر خلف الشاشات في مختلف دول العالم، في لوحة مبهرة وصورة مشرفة للتنظيم العربي الناجح، ترجمت الجهد الرائع والشاق لقطر على مدار 12 عاماً من العمل المتواصل.