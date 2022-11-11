ماسك ينهي العمل عن بُعد بـ email

في أول بريد إلكتروني يرسله لهم، أبلغ إيلون ماسك، موظفي تويتر، بأن العمل عند بُعد لم يعد مسموحًا به وأنه من المتوقع منهم أن يتواجدوا في مكاتبهم 40 ساعة على الأقل في الأسبوع، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء أمس الخميس.

إجراءات صارمة

وكان ماسك، الذي استكمل صفقة الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة مقابل 44 مليار دولار قبل أسبوعين فقط، قد شطب نصف القوة العاملة، وأقال العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين، وأعلن سلسلة من الإجراءات من بينها فرض رسم قيمته ثمانية دولارات مقابل اشتراك علامة التحقق الزرقاء، وذكر التقرير أن ماسك قال في الرسالة: إنه يتطلع إلى أن تمثل الاشتراكات نصف إيرادات تويتر.

وفتحت تويتر مكاتبها في مارس، وقالت في ذلك الوقت: إنه لا يزال بإمكان الموظفين العمل من المنزل إذا أرادوا ذلك.

سياسات ماسك

من المعروف أن خطوة ماسك جاءت متماشية مع السياسات المتبعة في شركتيه الأخريين سبيس إكس وتسلا، إذ طلب من الموظفين العمل من المكاتب لما لا يقل عن 40 ساعة في الأسبوع، أو ترك وظائفهم.