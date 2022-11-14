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أشاد بثورة الشعب ضد النظام

ماكرون: لا إمكانية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

2022-11-14 الساعة 2:07
ماكرون: لا إمكانية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني
المواطن - متابعة

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن أبناء الثورة الإيرانية يقومون بانتفاضة. وقال إنه يجب ألا تصيب العقوبات الشعب بأكمله، موضحًا أنه يفضل عقوبات تستهدف المقربين من النظام الإيراني.

الاتفاق النووي

وقال الرئيس الفرنسي، إن الوضع السياسي في إيران تغير كثيرًا مع استمرار الاحتجاجات. وتابع: لا أعتقد إمكانية إحياء الاتفاق النووي مع إيران وهو في حاجة إلى إطار جديد.

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وأوضح ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات تستهدف بشكل أكبر المسؤولين الإيرانيين، وترك الباب مفتوحًا أمام تصنيف التكتل للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

الحرس الثوري

وأكد ماكرون، في مقابلة مع راديو فرانس إنتر، أن هناك عدة أطراف تطالب بفرض عقوبات مستهدفة الحرس الثوري الإيراني وأفراد النظام. وعندما سئل عما إذا كان سيدعم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، قال ماكرون إنه يتعين بحث المسألة مع تطور الأمور.

وانتقدت فرنسا إيران في السادس من أكتوبر الماضي، متهمة إياها بالقيام بممارسات ديكتاتورية واحتجاز مواطنيها رهائن بعد بث مقطع فيديو ظهر فيه رجل وامرأة فرنسيان يعترفان بالتجسس، بعد أسابيع شهدت اضطرابات ربطتها طهران بخصوم أجانب.

لقاء ماكرون بالناشطات

وكانت وكالة إيران للأنباء إرنا أفادت، أمس الأحد، بأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ندد بلقاء الرئيس الفرنسي ماكرون بعدد من الشخصيات التي وصفها بأنها معادية لإيران، على هامش منتدى باريس للسلام. وشدد كنعاني على أن هذه التصرفات المعادية لإيران ستبقى محفورة في ذاكرة الشعب الإيراني.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ماكرون التقى في باريس ناشطات إيرانيات بينهن ابنة إحدى ضحايا الاحتجاجات الأخيرة.

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