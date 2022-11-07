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لمساعدة الدول الفقيرة

ماكرون يطالب واشنطن وبكين بثمن فاتورة المناخ

2022-11-07 الساعة 12:56
ماكرون يطالب واشنطن وبكين بثمن فاتورة المناخ
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الولايات المتحدة والصين والدول الغنية الأخرى غير الأوروبية يجب أن تدفع نصيبها لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع أزمة تغير المناخ.

دعم بكين وواشنطن

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون، قوله على هامش قمة كوب 27 في مصر اليوم الاثنين: نحن بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة والصين.

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وبدأ أكثر من 100 من قادة العالم الوصول إلى شرم الشيخ لحضور قمة الأمم المتحدة السنوية لتغير المناخ، في محاولة للحفاظ على الزخم في المعركة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري.

جدول أعمال القمة

على الرغم من الاختراق المبكر لوضع قضية تعويض الدول الفقيرة عن تأثير تغير المناخ على جدول أعمال القمة، فإن المندوبين في حالة تشاؤم بشأن احتمالات الالتزامات الجديدة الكبيرة لكبح جماح انبعاثات الاحتباس الحراري، وفقًا لبلومبرج.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة، الذي أشعلته الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى دفع العديد من الحكومات إلى إعطاء الأولوية لأمن الإمدادات على الانتقال إلى الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات.

الانبعاثات العالمية

ويجب أن تبدأ الانبعاثات العالمية في الانخفاض بسرعة قبل عام 2030 إذا كان لدى العالم أي فرصة لإبقاء الاحترار العالمي أقل من درجتين. لكن من المحتمل أن يسجلوا رقمًا قياسيًا هذا العام. فيما تعرضت بلدان من باكستان إلى الولايات المتحدة لكوارث مناخية غير مسبوقة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس قمة كوب 27، إن انفراجة بشأن الخسائر والأضرار تم التوصل إليها بعد 48 ساعة من المحادثات المكثفة.

امتناع الهند والصين

ومن بين أكبر الأسماء المشاركة في الحدث الذي يستمر لمدة أسبوعين، المستشار الألماني أولاف شولتز، وماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. ومن المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في وقت لاحق.

لكن في المقابل، سيغيب قادة عن القمة، حيث لم يدرج الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قائمة الحضور، فيما أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أنهما لن يحضرا القمة.

 

 

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