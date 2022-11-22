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بعد تصاعد الخلافات بينهما

مانشستر يونايتد يفسخ عقد رونالدو

2022-11-22 الساعة 9:10
مانشستر يونايتد يفسخ عقد رونالدو
المواطن - الرياض

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل قليل، عن فسخ عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

مانشستر يونايتد يعلن فسخ العقد

وذكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي: “سيغادر كريستيانو رونالدو النادي على الفور وفقًا لاتفاق مشترك”.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @Cristiano

وتابع: “يشكر النادي رونالدو على مساهمته الهائلة في أولد ترافورد خلال الفترة الأولى والثانية، حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى النادي له ولأسرته التوفيق في المستقبل”.

واختتم نادي مانشستر يونايتد بيانه قائلًا: “لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركز على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تين هاج، والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @ManUtd

تصريحات رونالدو

وكان كريستيانو رونالد قد أدلى بتصريحات نارية ضد ناديه مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي تين هاج، وذلك بعد الأزمات التي عانى منها هذا الموسم.

وعانى كريستيانو من الجلوس كثيرًا على مقاعد البدلاء هذا الموسم، ودخل في صدام مع تين هاج، كما أكد في تصريحاته أن المدرب الهولندي لا يحترمه، وبالتالي فإنه أيضًا لا يحترمه.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @Cristiano

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