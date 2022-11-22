مانشستر يونايتد يفسخ عقد رونالدو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل قليل، عن فسخ عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

مانشستر يونايتد يعلن فسخ العقد

وذكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي: “سيغادر كريستيانو رونالدو النادي على الفور وفقًا لاتفاق مشترك”.

وتابع: “يشكر النادي رونالدو على مساهمته الهائلة في أولد ترافورد خلال الفترة الأولى والثانية، حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى النادي له ولأسرته التوفيق في المستقبل”.

واختتم نادي مانشستر يونايتد بيانه قائلًا: “لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركز على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تين هاج، والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب”.

تصريحات رونالدو

وكان كريستيانو رونالد قد أدلى بتصريحات نارية ضد ناديه مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي تين هاج، وذلك بعد الأزمات التي عانى منها هذا الموسم.

وعانى كريستيانو من الجلوس كثيرًا على مقاعد البدلاء هذا الموسم، ودخل في صدام مع تين هاج، كما أكد في تصريحاته أن المدرب الهولندي لا يحترمه، وبالتالي فإنه أيضًا لا يحترمه.