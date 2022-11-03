مبابي يتجاوز ميسي برقم تاريخي

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان رقمًا تاريخيًا بعدما أحرز هدفًا أمام يوفنتوس الإيطالي خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

رقم قياسي

ووفقًا لشبكة “أوبتا” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات فإن مبابي بات أصغر لاعب يسجل 40 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا في عمر 23 عامًا و10 أشهر و13 يومًا متجاوزًا ليونيل ميسي (24 عامًا و4 أشهر و8 أيام في نوفمبر 2011).

وسجل مبابي الهدف الأول لباريس في الدقيقة 13 قبل أن يتعادل ليوناردو بونوتشي ليوفنتوس في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

صدارة الهدافين

ويتقاسم مبابي مع محمد صلاح حاليا صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية برصيد 7 أهداف لكل منهما.