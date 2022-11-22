محمد العويس رجل مباراة السعودية والأرجنتين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اختيار محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، كأفضل لاعب في مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022، التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.

محمد العويس الأخطبوط

وكشف حساب المنتخب السعودي في “تويتر” عن أن العويس نال لقب رجل المباراة بفضل تصدياته التي حافظت على فوز المنتخب السعودي في المباراة.

تركي آل الشيخ يتذكر وعده

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، كان وجّه التهنئة إلى القيادة والشعب السعودي، بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

وأعاد آل الشيخ نشر تغريدة له قبل يومين كان بها صورة جماهير التانجو وهي حزينة قائلًا عنها: ” معلمكم بس أنتم تحبون العناد، مبروك المنتخب، مبروك، سيدي ولي العهد الداعم، مبروك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل واللاعبين والشعب السعودي العظيم”.

أداء ممتع من الأخضر

المنتخب السعودي أبدع وأقنع بفضل جهود اللاعبين وبفضل ذكاء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي نجحت خطته في تحجيم وتقليل خطورة منتخب الأرجنتين الهجومية، وذلك بعد أن ساهمت خطة المدرب الفرنسي في إيقاع لاعبي منتخب التانجو في مصيدة التسلل 7 مرات خلال الشوط الأول.