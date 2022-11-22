محمد العويس رجل مباراة السعودية والأرجنتين

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اختيار محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، كأفضل لاعب في مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022، التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.
رحبو معنا … بــ "رجـل المـبـاراة" محمد العويس الذي وقع عليه اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم 👏😍 . pic.twitter.com/RmFR944Iufقد يهمّك أيضاً
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022
وكشف حساب المنتخب السعودي في “تويتر” عن أن العويس نال لقب رجل المباراة بفضل تصدياته التي حافظت على فوز المنتخب السعودي في المباراة.
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، كان وجّه التهنئة إلى القيادة والشعب السعودي، بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1.
وأعاد آل الشيخ نشر تغريدة له قبل يومين كان بها صورة جماهير التانجو وهي حزينة قائلًا عنها: ” معلمكم بس أنتم تحبون العناد، مبروك المنتخب، مبروك، سيدي ولي العهد الداعم، مبروك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل واللاعبين والشعب السعودي العظيم”.
المنتخب السعودي أبدع وأقنع بفضل جهود اللاعبين وبفضل ذكاء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي نجحت خطته في تحجيم وتقليل خطورة منتخب الأرجنتين الهجومية، وذلك بعد أن ساهمت خطة المدرب الفرنسي في إيقاع لاعبي منتخب التانجو في مصيدة التسلل 7 مرات خلال الشوط الأول.
وسيواجه المنتخب السعودي، منتخب بولندا في الجولة الثانية السبت المقبل.