Icon

محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات Icon ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة Icon قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين Icon فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إثر مغادرته سيئول

محمد بن سلمان يبعث برقية شكر للرئيس الكوري

2022-11-17 الساعة 3:58
محمد بن سلمان يبعث برقية شكر للرئيس الكوري
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، للرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، إثر مغادرته سيئول، فيما يلي نصها:

نص الرسالة

صاحب الفخامة الرئيس/ يون سوك يول

قد يهمّك أيضاً
Img

سيدات الهلال يهزمن شعلة الشرقية بثلاثية

Img

ماكرون: لا إمكانية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

رئيس جمهورية كوريا

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها على متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030, وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم والشعب الكوري الصديق استمرار التقدم والرخاء.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

سيئول: 23 / 4 / 1444هـ

الموافق: 17 / 11 / 2022م

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ابن جمعة: هكذا يسطر ولي العهد سطوراً...
السعودية اليوم

ابن جمعة: هكذا يسطر ولي العهد سطوراً...

السعودية اليوم
وزير الطاقة: 13 مشروعًا طموحًا والاستثمارات 34...
السعودية اليوم

وزير الطاقة: 13 مشروعًا طموحًا والاستثمارات 34...

السعودية اليوم
حظ سيئ ينتظر التيرانجا بالمونديال بسبب إصابة...
حصاد اليوم

حظ سيئ ينتظر التيرانجا بالمونديال بسبب إصابة...

حصاد اليوم
مطالب بتقديم الامتحانات بسبب كأس العالم
السعودية اليوم

مطالب بتقديم الامتحانات بسبب كأس العالم

السعودية اليوم
تشافي يتواجد في كأس العالم 2022
الرياضة

تشافي يتواجد في كأس العالم 2022

الرياضة
مذكرة تفاهم مع مصر بحضور وزير الطاقة
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم مع مصر بحضور وزير الطاقة

السعودية اليوم
تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية
السعودية اليوم

تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية

السعودية اليوم
نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!
غرائب

نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!

غرائب