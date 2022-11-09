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اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية

مخالفان بحوزتهما 105 أمتار من الحطب المحلي

2022-11-09 الساعة 12:09
مخالفان بحوزتهما 105 أمتار من الحطب المحلي
المواطن - الرياض

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ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما (105) أمتار مكعبة من الحطب المحلي المعروض للبيع، والمخزن لأغراض تجارية، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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