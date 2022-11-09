مخالفان بحوزتهما 105 أمتار من الحطب المحلي

احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير السعودية تذهل حضور WTM قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل
ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما (105) أمتار مكعبة من الحطب المحلي المعروض للبيع، والمخزن لأغراض تجارية، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.