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خسائر فادحة في قيمتها السوقية

مخاوف تثيرها خسارة وسائل التواصل لـ 3 تريليونات

2022-11-23 الساعة 11:14
مخاوف تثيرها خسارة وسائل التواصل لـ 3 تريليونات
المواطن - متابعة

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تبين أن بعضًا من كبار اللاعبين في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي مثل أبل، ونتفليكس، وأمازون، ومايكروسوفت وميتا وألفابت الشركة المالكة لجوجل، تعرض لخسارات فادحة في قيمتها السوقية بلغت أكثر من 3 تريليونات دولار في البورصات الأمريكية العام الماضي.

تقليص العمالة

وفي نوفمبر الجاري، أعلنت عدد من تلك الشركات، بما فيها عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، تقليص عدد هائل من وظائفها في شتى أنحاء العالم بلغ حتى يوم 21 نوفمبر 136000 وظيفة، وفق موقع Layoffs.fyi الذي يتتبع عدد الوظائف التي يتم تقليصها في القطاع التقني.

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ومن بين الشركات التي تخلت عن أكبر عدد من الموظفين شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك، حيث أقالت 11000 شخص، ومنصة تويتر التي سرحت 3700 شخص حتى الآن وهو ما يمثل نصف قوتها العاملة.

مخاوف وتساؤلات

أثار ذلك تساؤلات حول مستقبل اثنتين من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم فيسبوك وتويتر، كما توضح الأرقام المشار إليها أعلاه، المنصتان تتأثران بتباطؤ الاقتصاد العالمي بنفس الطريقة التي تتأثر بها القطاعات الأخرى.

وتتأثر المنصتان بتباطؤ الاقتصاد العالمي بنفس الطريقة التي تتأثر بها القطاعات الأخرى. ويقول البروفيسور جوناثان ني الخبير في الإعلام والتكنولوجيا بكلية المال والأعمال بجامعة كولومبيا بنيويورك  لبي بي سي: من يحاول تحقيق أرباح في مجال التكنولوجيا في الوقت الحالي سيجد أن ذلك أمر صعب للغاية.

انخفاض الإعلانات

وأضاف البروفيسور ني:  منصات التواصل الاجتماعي أصبحت بالأساس منافذ للإعلانات، وعندما تعتمد على تلك الأنواع من العائدات، فإن الركود الاقتصادي سيجعل بيئة العمل بالغة الصعوبة بالنسبة لك.

وأظهر أحدث تقرير مالي لشركة ميتا في أكتوبر، انخفاض عائدات الإعلانات كأحد المشكلات التي تواجهها الشركة، ولكنه يشير أيضًا إلى ازدياد المنافسة مع منصات أخرى مثل تيك توك.

معركة البقاء

ونجحت شركة ميتا في تحصين نفسها من تقلبات المستقبل من خلال شراء واتساب وإنستجرام قبل سنوات لكي تحتفظ بوجودها وأهميتها.

وبينما قد يكون نمو فيسبوك وشعبيته بلغا ذروتهما بالفعل، ليس هناك إشارة على انخفاض شعبية منصات الشركة الأخرى.كما أن تويتر يبدو قاب قوسين أو أدنى إما من الإغلاق، أو من دفع مستخدميه إلى الهجرة إلى منصات أخرى.

وأشارت بي بي سي في تحليلها، إلى أن أهمية تلك المنصات ما هي إلا انعكاس لأهمية مستخدميها، وقد شهدت الأعوام الخمسة الماضية تدعيم الكثير من مستخدمي تلك المواقع لتأثيرهم ونفوذهم عبر تلك المواقع بشكل يصعب تكراره إذا ما انتقلوا إلى منصات أخرى.

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