مدير عام تويتر فرنسا يغادر المنصة

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غادر المدير العام لفرع تويتر في فرنسا، داميان فييل، أمس الأحد، منصّة التواصل الاجتماعي، من دون أن يوضح ما إذا كان قد استقال من تلقاء نفسه أو أُرغم على مغادرة المنصّة.
وغرد فييل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: “قضي الأمر”، معربًا عن “الاعتزاز والفخر”، ومؤكّدًا أنّ “المهمّة أنجزت”.
وأضاف المدير العام: “وداعًا تويتر فرنسا. يا لها من مغامرة! يا له من فريق!”.
ووثقت مجموعة من موظفي شركة تويتر اللحظات الأخيرة لهم قبل مغادرة المقر، ويأتي ذلك بعد قرارات رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بطرد الموظفين.
وبالإضافة إلى طرد العديدين، فقد قرر مئات من الموظفين الآخرين الاستقالة بعد إنذار ماسك المتشدد لهم ووضعهم أمام خيارين إما أن يقوم الموظفون بالتسجيل لساعات طويلة بكثافة عمل عالية أو المغادرة.