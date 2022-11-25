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تم التعامل مع الموقف وفق خطة الطوارئ

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة: لا صحة لما يتم تداوله عن توقف خدماتنا

2022-11-25 الساعة 12:46
مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة: لا صحة لما يتم تداوله عن توقف خدماتنا
المواطن - الرياض

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أكدت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني أنه نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة منذ صباح يوم أمس الخميس، تعرضت على إثرها بعض مرافـق مدينة الملك عبدالعزيـز الطبية بجدة لدخول الميـاه، وتـم التعامل مع الموقـف وفق خطة الطوارئ.

الخدمة مستمرة:

وأكدت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني في بيان لها على تويتر، أنه لم تتأثر خدمات الرعاية الطبية للمرضى المنومين، ولم يتم تسجيل إصابات- ولله الحمد- والمدينة الطبية مستمرة في تقديم كافـة خدمات الرعاية الصحية، ولا صحة لما يتم تداوله عن توقف الخدمة في المستشفى.

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