مذكرة تفاهم لخدمة مرضى الفشل الكلوي في الشرقية

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ومركز (دياليز ) الطبي لغسيل الكلى التابع لمجموعة بالحمر القابضة.

الغسيل الكلوي

وأوضح مدير فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل أن المبادرة تأتي لدعم وتنظيم قبول حالات الغسيل الكلوي من المواطنين والمقيمين الأشد حاجة والمسجلين في الجمعيات الأهلية بالمنطقة الذين يحتاجون إلى انتظام في جلسات الغسيل والتخفيف على مراكز غسيل الكلى في المنطقة من خلال تقديم الخدمة مجاناً لعدد 10% وحالات أخرى بتكاليف رسوم التشغيل لكل جمعية تشمل خدمة تقديم جلسات الغسيل الكلوي لمرضى القصور الكلوي وخدمات التحاليل الطبية المصاحبة لمرضى القصور الكلوي.

دعم مستمر

ونوه بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية ومتابعته لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية في المنطقة، وتسهيل حياتهم عبر دعم جهود الفرع لتقديم الخدمات لهم بالتعاون مع العديد من الجهات.

حضر توقيع المذكرة جمعية الرحمة الطبية وجمعية إيثار وجمعية ود للخدمات الاجتماعية وجمعية دارين الخيرية.