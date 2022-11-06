مرسول بارك يتلألأ بنجوم الـ WWE

احتضن ملعب مرسول بارك في الرياض منافسات عرض WWE Crown Jewel، وسط حضور جماهيري كبير، ونجح رومان رينز في الحفاظ على لقب بطل العالم على حساب لوجان بول.

نتائج WWE Crown Jewel

ووثقت عدسة “المواطن“، أبرز النزالات في WWE Crown Jewel الذي أُقيم في مرسول بارك، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، وسط تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجماهير في كافة أنحاء العالم.

وجاءت نتائج أبرز النزالات في WWE Crown Jewel كالتالي؛ فوز بروك ليسنر على بوبي لاشلي في النزال الافتتاحي، وتغلب فريق داميدج كونترول من استعادة لقب السيدات بعد التغلب على فريق أسكا وأليكسا بليس.

ونجح درو ماكنتاير في تحقيق الفوز على كاريون كروس في نزال قوي بـ WWE Crown Jewel أُقيم داخل القفص الحديدي، وتغلب فريق ذا جادجمنت داي على فريق ذا أو سي، وتمكن برون سترومان من تجاوز أوموس.

وواصل ذا أوسوس سيطرته على فئة التاج تيم في WWE، بعد الفوز على الثنائي ريدج هولاند وبوتش، وحافظت بيانكا بلير على لقب RAW للسيدات، بعدما تغلبت على بايلي في نزال لاست وومان ستاندينج.

فوز رومان رينز

وفي العرض الرئيسي، نجح بطل WWE يونيفرسال، رومان رينز في تحقيق الفوز على لوجان بول، ليكون صاحب أطول فترة حفاظ على لقب البطولة في التاريخ، حيث احتفظ به لأكثر من 780 يومًا.