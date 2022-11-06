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رومان رينز حافظ على اللقب

مرسول بارك يتلألأ بنجوم الـ WWE

2022-11-06 الساعة 1:43
مرسول بارك يتلألأ بنجوم الـ WWE
المواطن - الرياض - تصوير: خالد الحمودي

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احتضن ملعب مرسول بارك في الرياض منافسات عرض WWE Crown Jewel، وسط حضور جماهيري كبير، ونجح رومان رينز في الحفاظ على لقب بطل العالم على حساب لوجان بول.

نتائج WWE Crown Jewel

ووثقت عدسة “المواطن“، أبرز النزالات في WWE Crown Jewel الذي أُقيم في مرسول بارك، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، وسط تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجماهير في كافة أنحاء العالم.

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نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال

وجاءت نتائج أبرز النزالات في WWE Crown Jewel كالتالي؛ فوز بروك ليسنر على بوبي لاشلي في النزال الافتتاحي، وتغلب فريق داميدج كونترول من استعادة لقب السيدات بعد التغلب على فريق أسكا وأليكسا بليس.

نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال

ونجح درو ماكنتاير في تحقيق الفوز على كاريون كروس في نزال قوي بـ WWE Crown Jewel أُقيم داخل القفص الحديدي، وتغلب فريق ذا جادجمنت داي على فريق ذا أو سي، وتمكن برون سترومان من تجاوز أوموس.

نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال

وواصل ذا أوسوس سيطرته على فئة التاج تيم في WWE، بعد الفوز على الثنائي ريدج هولاند وبوتش، وحافظت بيانكا بلير على لقب RAW للسيدات، بعدما تغلبت على بايلي في نزال لاست وومان ستاندينج.

نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال

فوز رومان رينز

وفي العرض الرئيسي، نجح بطل WWE يونيفرسال، رومان رينز في تحقيق الفوز على لوجان بول، ليكون صاحب أطول فترة حفاظ على لقب البطولة في التاريخ، حيث احتفظ به لأكثر من 780 يومًا.

WWECrownJewel
جانب من النزال
WWECrownJewel
جانب من النزال
WWECrownJewel
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال
نزالات WWE في كراون جول بموسم الرياض
جانب من النزال

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