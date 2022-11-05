مشاركة واسعة في كات ووك لحماية القطط البرية

شارك عدد كبير من المواطنين بالمناطق المختلفة في مبادرة “كات ووك” العالمية التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية حماية القطط البرية.

ونجح أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة في المشاركة الإيجابية بمبادرة كات ووك 2022 بمنطقة الجوف شمال المملكة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، الفعاليات التي قدمتها المبادرة، والتي تضمنت مسيرة توعوية بمسافة 7 كلم وفعاليات رسم وتلوين للقطط البرية.

مشاركة واسعة

من جانبه، قاد نائب وزير الخارجية، وليد الخريجي، فريق الوزارة المشارك في مسيرة كات ووك ٢٠٢٢.

ونشر الخريجي عدة صور على حسابه بموقع “تويتر”، وعلق بالقول: “تشرفت بقيادة فريق وزارة الخارجية المشارك في مسيرة كات ووك٢٠٢٢ أهداف هذه المبادرة التي تطمح إلى توعية المجتمعات بالحفاظ على القطط البرية السبعة، وبالأخص النمر العربي الذي قامت المملكة بجهود كبيرة لحمايته”.

ووجه الشكر للهيئة الملكية لمدينة الرياض على حسن الإعداد والتنظيم.

وشاركت أمانة العاصمة المقدسة، في مبادرة “كات ووك”، مع المواطنين والمقيمين بممشى النسيم.

فيما ذكر الحساب الرسمي لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، على موقع “تويتر” “لحظات جميلة قضاها المشاركون في مسيرة كات ووك التي انطلقت اليوم في محافظة طريف بالمحمية داعمين ومؤكدين للجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على القطط البرية في العالم”.

تعزيز الوعي

وتشجع المبادرة العالمية التي تتولاها مؤسسة “كاتموسفير”، الأشخاص على المشي لمسافة 7 كم في الهواء الطلق، مما يسهم في تعزيز الوعي حول فوائد الأنشطة الرياضية كالمشي والجري، وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية، والتوعية بأهمية الحفاظ على القطط البرية الـ7 المهددة بالانقراض، وهي: اليغور، الفهد، نمر الثلج، النمر، الأسد، الببر، أسد الجبال، والمحافظة عليها في بيئتها الطبيعية، ونشر الوعي بالارتباط الوثيق بين الحياة الإنسانية والكائنات الحية.