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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق جدة

2022-11-26 الساعة 1:13
مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق جدة
المواطن - جدة

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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات من الأجواء لجريان سيول وادي المحروق شرق محافظة جدة، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، جريان سيول وادي المحروق، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق القصيم ، الرياض ، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

 

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