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بعد غيابه عن تدريبات الأرجنتين مؤخرًا

مصير ميسي من المشاركة أمام السعودية

2022-11-21 الساعة 3:40
مصير ميسي من المشاركة أمام السعودية
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام السعودية غدًا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكانت وسائل الإعلام الأرجنتينية تناقلت أول أمس خبرًا عن تدرب ليونيل ميسي منفردًا وبعيدًا عن التدريبات الجماعية لمنتخب الأرجنتين، وذلك قبل مواجهة المنتخب السعودي.

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وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن النجم الأرجنتيني سيكون جاهزًا لخوض مواجهة المنتخب السعودي، رغم انضمامه المتأخر للتدريبات الجماعية لمنتخب بلاده.

الأرجنتين تسعى للقب الثالث

وكان البرغوث الأرجنتيني شارك في مباراة الإمارات الودية الأربعاء الماضي، حيث حُسمت لمصلحة راقصي التانجو بخماسية دون رد.

وسبق لـ منتخب الأرجنتين الفوز بلقب كأس العالم مرتين عامي 1978 و 1986، كما وصل لنهائي المونديال عامي 1990 و 2014 ولكنه خسر اللقب أمام منافس واحد وهو منتخب ألمانيا.

تعليق ميسي 

وكان ميسي تحدث مسبقًا عن مواجهة المنتخب السعودي قائلًا: “مواجهة السعودية مهمة وصعبة بنفس الوقت، ومن الرائع سعينا نحو تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية، لأن الفوز سيمنحنا الهدوء والثقة لإكمال مشوارنا بالمونديال في قطر”.

وقبل مواجهة الأرجنتين، لعب المنتخب السعودي 26 مرة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية سواء كانت ودية أو رسمية حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 14 مرة وتعادل في 11 لقاء، كما أن آخر 3 مباريات للمنتخب السعودي ضد منتخبات أمريكا اللاتينية، انتهت بخسارة الأخضر أمام فنزويلا وكولومبيا في يونيو الماضي، وتعادل ضد الإكوادور في سبتمبر الماضي.

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