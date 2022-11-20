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مظاهرات في كردستان إيران: الموت للديكتاتور

2022-11-20 الساعة 8:37
مظاهرات في كردستان إيران: الموت للديكتاتور
المواطن - متابعة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لاعتقال قوات القمع الإيراني بلباس مدني، اليوم الأحد، أحد المتظاهرين في مدينة بوكان غرب ‫إيران.

الموت للديكتاتور

ووفقًا للفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، شوهد عناصر أمنية إيرانية يقتادون أحد الشبان إلى صندوق سيارة قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح.

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وشن عناصر الأمن هجومًا على إحدى المدارس في مدينة دهكلان بكردستان غرب البلاد بعد ترديد الطلاب هتافات ضد المرشد علي خامنئي، الموت للديكتاتور، في وقت شهدت مدينة مهاباد شمال غربي البلاد، استنفاراً أمنياً كبيراً بعد ليلة ساخنة من المظاهرات وسط استمرار التوتر.

50 جامعة وكلية

من المعروف أن نحو 30 مدينة في 18 محافظة شكلت خلال الـ24 ساعة الماضية مسرحاً للاحتجاجات ضد النظام، إذ انطلقت مظاهرات وإضرابات طلابية بنحو 50 جامعة وكلية في طهران ومدن أخرى.

وأفاد مواطنون إيرانيون بتدفق الوحدات الخاصة من الحرس الثوري باتجاه مدينة مهاباد، مطالبين بضرورة النزول إلى الشوارع والبقاء لدعم مهاباد وخلق ملحمة أخرى، فيما أكدت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء دخول قوات أمنية إلى أحياء مهاباد واعتقال عدد من الأشخاص.

وأشار ممثل مهاباد في البرلمان جلال محمود زاده في رسالة إلى أمين مجلس الأمن الوطني، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، ووزير الداخلية بأن تتصرف القوات العسكرية مع المواطنين بعيداً عن إثارة التوتر.

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