معركة بيرن أعنف المواجهات بتاريخ المونديال

في النسخة الخامسة لمونديال 1954 في سويسرا، شهدت مباراة الدور ربع النهائى من مونديال كأس العالم سويسرا 1954 بين البرازيل والمجر، أكبر نسبة حضور جماهيرى بين مباريات البطولة، حيث تواجد 50 ألف متفرج باعتبارها مباراة نهائى مبكر بين عملاقي الكرة العالمية فى ذلك التوقيت، والتي اقترنت نتيجة العنف المصاحب لها وسميت بمعركة بيرن.

غياب بوشكاش

منتخب المجر كان واحدًا من أقوى الفرق في أوروبا بقيادة لاعبه الأسطوري بوشكاش نجم ريال مدريد، والذي غاب عن هذه المواجهة بسبب الإصابة.

الشوط الأول شهد إثارة كبيرة، حيث نجح منتخب المجر في التقدم بهدفين في أول ربع ساعة من المواجهة.

وفي الشوط الثانى، بدأ لاعبو المجر في الضغط واللعب بشكل عنيف، ليرد لاعبو البرازيل بلعب يتناسب مع المنافس المتقدم بهدفين.

غضب وعنف

واشتبك لاعبو المنتخبين بوجيك ونيلتون سانتوس حيث تبادلا اللكمات فطردهما حكم المباراة.

واشتعل غضب البرازيليين عندما سجلت المجر قبل نهاية المباراة بدقيقتين الهدف الرابع في المباراة التي انتهت لصالح المجر 4-2، ليتم طرد لاعب البرازيل همبرتوتوزى.

بعد المباراة

وبعد انتهاء المباراة، نشبت معركة شرسة بين لاعبى الفريقين، واقتحمها الطاقمان الفنيان والإداريون والمصورون أيضًا.

ويقال إن الأسطورة بوشكاش الذي غاب عن المباراة بسبب الإصابة قد شارك فى المعركة واعتدى على مدافع البرازيل بينيرو بزجاجة ليصيبه بعاهة مستديمة بجرح غائر في وجهة بطول 10 سم.