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بين منتخبي قطر والإكوادور

معلقو مباراة افتتاح كأس العالم 2022

2022-11-20 الساعة 5:50
معلقو مباراة افتتاح كأس العالم 2022
المواطن - محمد سمعه

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سيعلق 4 من أشهر المعلقين الرياضيين العرب على مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين منتخبي قطر والإكوادور التي تنطلق اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

معلقو مباراة الافتتاح 

وسيعلق كل من السعودي سمير المعيرفي والمصري أحمد الطيب في قناة ” الكاس” القطرية على مباراة الافتتاح، بينما يُعلق التونسي عصام الشوالي والقطري يوسف سيف على المباراة في قناة Bein Sports.

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وانطلق حفل افتتاح المونديال بحضور مجموعة من القادة العرب، على ملعب ” البيت” محتضن مباراة قطر والإكوادور.

القنوات الناقلة لـ حفل افتتاح كأس العالم 2022

وسيكون تردد بي إن سبورت المفتوحة كالتالي في قمر ” النايل سات”: “11054 و 12604 وسيكون معدل الاستقطاب أفقي H ، ومعدل الترميز 27500 بينما سيكون معامل تصحيح الخطأ 4/3.

وفي قمر العرب سات، التردد 12379 ومعدل الاستقطاب أفقي H ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

أما القنوات المشفرة مثل قنوات Alkass Extra Two HD , Rai ONE , Bein Sports HD 2 Max, Bein Sports HD 1 Max فسوف تنقل مباراة الافتتاح.

ويرغب 32 منتخبًا في التنافس على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط

وكان المنتخب الفرنسي آخر المتوجين بلقب كأس العالم وكان ذلك في عام 2018 على حساب كرواتيا.

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