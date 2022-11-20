معلقو مباراة افتتاح كأس العالم 2022

سيعلق 4 من أشهر المعلقين الرياضيين العرب على مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين منتخبي قطر والإكوادور التي تنطلق اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

معلقو مباراة الافتتاح

وسيعلق كل من السعودي سمير المعيرفي والمصري أحمد الطيب في قناة ” الكاس” القطرية على مباراة الافتتاح، بينما يُعلق التونسي عصام الشوالي والقطري يوسف سيف على المباراة في قناة Bein Sports.

وانطلق حفل افتتاح المونديال بحضور مجموعة من القادة العرب، على ملعب ” البيت” محتضن مباراة قطر والإكوادور.

القنوات الناقلة لـ حفل افتتاح كأس العالم 2022

وسيكون تردد بي إن سبورت المفتوحة كالتالي في قمر ” النايل سات”: “11054 و 12604 وسيكون معدل الاستقطاب أفقي H ، ومعدل الترميز 27500 بينما سيكون معامل تصحيح الخطأ 4/3.