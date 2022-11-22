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مغني راب يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

2022-11-22 الساعة 1:50
مغني راب يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة الأمريكية
المواطن - متابعة

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يستعد مغني الراب الأمريكي المثير للجدل “يي”، المعروف سابقًا باسم كاني ويست، لخوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

ليست الأولى

ووفقًا لمقطع فيديو نشره موقع “إكس 17″، أفاد مغني الراب أنه “يعمل على الحملة” مع الصحافي والمعلق اليميني ميلو يانوبولوس.

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وأردف يانوبولوس في الفيديو عندما سئل عما إذا كان هذا إعلانًا رسميًّا: “شكرًا، أنا أقبل”.

من المعروف أن ويست (45 عامًا) الفائز بجائزة جرامي كان قد أعلن الترشح كمرشح مستقل في انتخابات 2020 وحصل على نحو 70 ألف صوت في 12 ولاية.

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