مفاجأة تفجرها زينة بشأن دخل أحمد عز

أثار حكم جديد لصالح الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، جدلًا بشأن دخله بعدما قضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألفًا و552 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل 600 ألف جنيه مصري مصروفات دراسية لتوأميه من الفنانة زينة، زين الدين وعز الدين.

رفض الدعوى

وكانت محكمة الأمور الوقتية، قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز والتي طالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

وأشار معتز الدكر محامي الفنانة زينة، في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية، إلى أن أحمد عز تقاضى عن العام الماضي فقط من أعماله الفنية والإعلانية 23 مليونًا و157 ألفًا و894 جنيهًا مصريًا، لافتاً إلى أن هذا ما أرسلته شركة المحمول له نظير مشاركته في حملتها الإعلانية.

حملة إعلانية

وتابع: هذا بالإضافة إلى حملة إعلانية أخرى تقاضى منها 8 ملايين جنيه، إلى جانب فيلم كيرة والجن وتقاضى عنه مبلغًا بقيمة 4 ملايين و22 ألفًا و 400 جنيه مصري، بالإضافة إلى فيلم العارف والذي تقاضى عنه مبلغ 3 ملايين و312 ألفًا و900 جنيه، إلى جانب عمل فني آخر تقاضى عنه 4 ملايين جنيه خلال العام الجاري 2022 فقط.

يذكر أن محكمة أول درجة في العام الماضي، ألزمت عز بدفع نفقة شهرية بقيمة 30 ألف جنيه لنجليه، كما شهدت محاكم الأسرة على مدار 9 سنوات صراعات بين الفنان أحمد عز وزينة، ولم تتوقف حتى الآن.

حالة جدل

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، عندما أعلنت الفنانة زينة في عام 2014 أنها تزوجت من الفنان أحمد عز في يونيو 2012، وأنجبت توأمهما زين الدين وعز الدين في أكتوبر 2013، ولكن عز أنكر ذلك.

وفي الخامس والعشرين من يونيو 2015، حسم القضاء المصري الأزمة التي شغلت الرأي العام طوال 18 شهرًا، وقرر إثبات نسب طفلي الفنانة زينة للفنان أحمد عز، حيث قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز بصفته والدهما، بعدما تخطى عمر الطفلين السنة والنصف، وقد تضمن الحكم الصيغة التنفيذية.