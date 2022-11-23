مقتل شخص في انفجارين بالقدس

شهدت مدينة القدس المحتلة وقوع انفجارين بالقرب من محطتي حافلات بفارق زمني 30 دقيقة، اليوم الأربعاء، ويشتبه بأنهما بفعل هجوم فلسطيني.

مقتل إسرائيلي

وأفادت تقارير إسرائيلية بأنه قتل إسرائيلي متأثرًا بإصابته في انفجار مدخل القدس، وبأنه ارتفع عدد مصابي الانفجارين إلى 15 بينهم 4 حالات خطيرة.

ووقع الانفجار الأول قرب محطة حافلات القدس، مستهدفًا حافلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكر مسعفون أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا، اثنان منهم حالتهما خطيرة.

حالات حرجة

ولم يعرف على الفور سبب الانفجار، وأعلنت الشرطة إطلاق تحقيق. وأفادت مستشفيات في القدس أنها استقبلت 12 مصابًا جراء الانفجار، بينهم اثنان حالتهما حرجة واثنان حالتهما خطيرة.

وبينما لم يتم تحديد السبب بعد يأتي الانفجار وسط تصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد أشهر من مداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بعد سلسلة من الهجمات الدامية ضد إسرائيليين أسفرت عن مقتل 19 شخصًا.

حملة أمنية

وجاء الانفجاران بعد أشهر من التوتر في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي حملة أمنية في أعقاب سلسلة من الهجمات القاتلة في إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق مقتل فتى وإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص جنود إسرائيليين خلال اشتباكات دارت ، مساء أمس الثلاثاء، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسلّحين فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلّة.