ملك بريطانيا يحظر تقديم كبد الأوز في مقر إقامته

قرر تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، حظر تقديم كبد الأوز في جميع المساكن الملكية.

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وكشفت مجموعة بيتا لحقوق الحيوان أنها تلقت خطابًا من العائلة الملكية بتمديد تلك السياسة لتشمل قصر باكنغهام وجميع المساكن الملكية الأخرى، وفقًا لـ بي. إيه ميديا.

وأشارت متحدثة باسم المجموعة: بوصفه أمير ويلز، أوقف الملك تشارلز تقديم كبد الأوز في مقار إقامته الملكية.

وأفادت: يتم إنتاج كبد الأوز عن طريق تغذية البط والأوز إجباريًّا، حتى تنتفخ أكبادها بما يصل إلى عشر مرات حجمها الطبيعي، قبل أن يتم ذبح تلك الطيور.

وأفادت نائبة رئيس المجموعة، إليسا آلين: تشجع بيتا الجميع على اتباع نهج الملك، وأن يستبعدوا كبد الأوز من القائمة في عيد الميلاد (الكريسماس)، وما بعده.

ويمكن استيراد كبد الأوز وبيعه في المملكة المتحدة مع حظر إنتاجه.