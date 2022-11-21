منتخب أمريكا يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أمريكا ضد ويلز، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بتقدم منتخب أمريكا بهدف دون رد.

تقدم منتخب أمريكا

وبدأت مباراة منتخب أمريكا ضد ويلز المقامة على ملعب أحمد بن علي بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول.

ونجح تيموثي جورج وياه في فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعدما انفرد بالحارس، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم منخب أمريكا ضد ويلز بهدف.

ويلز يسعى للتعادل

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب ويلز الأول لكرة القدم أحداث الشوط الثاني بشكل ضاغط أملًا في تسجيل التعادل، والخروج بنقطة من أول مباراة، حيث يعول على تألق نجمه غاريث بيل.

ويتواجد منتخبا ويلز وأمريكا في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2022، والتي يحتل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم صدارتها برصيد 3 نقاط، بعد فوزه بنتيجة 6/ 2 على إيران اليوم.