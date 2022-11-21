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ضمن منافسات كأس العالم

منتخب أمريكا يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف

2022-11-21 الساعة 11:23
منتخب أمريكا يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أمريكا ضد ويلز، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بتقدم منتخب أمريكا بهدف دون رد.

تقدم منتخب أمريكا

وبدأت مباراة منتخب أمريكا ضد ويلز المقامة على ملعب أحمد بن علي بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول.

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أمريكا ضد ويلز
جانب من المباراة – المصدر @USMNT

ونجح تيموثي جورج وياه في فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعدما انفرد بالحارس، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم منخب أمريكا ضد ويلز بهدف.

تيموثي جورج وياه
احتفال تيموثي وياه – المصدر @fifaworldcup_ar

ويلز يسعى للتعادل

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب ويلز الأول لكرة القدم أحداث الشوط الثاني بشكل ضاغط أملًا في تسجيل التعادل، والخروج بنقطة من أول مباراة، حيث يعول على تألق نجمه غاريث بيل.

ويتواجد منتخبا ويلز وأمريكا في المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم 2022، والتي يحتل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم صدارتها برصيد 3 نقاط، بعد فوزه بنتيجة 6/ 2 على إيران اليوم.

أمريكا وويلز
جانب من المباراة – المصدر @USMNT

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