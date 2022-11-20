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خلال مباراته ضد الإكوادور

منتخب قطر أول مُضيف يخسر افتتاح المونديال

2022-11-20 الساعة 11:55
منتخب قطر أول مُضيف يخسر افتتاح المونديال
المواطن - مروة نبيل

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فشل منتخب قطر الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2022، وخسر ضد نظيره الإكوادوري بثنائية.

فوز الإكوادور

وواجه منتخب قطر الأول لكرة القدم نظيره الإكوادوري، مساء اليوم الأحد، على إستاد البيت في افتتاح مونديال 2022، وفاز الفريق الضيف بهدفين دون رد سجلهما إينير فالنسيا خلال أحداث الشوط الأول.

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منتخب الإكوادور
لاعبو الإكوادور – المصدر @FEFecuador

معاناة منتخب قطر

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب قطر أصبح أول مُضيف يخسر في مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس العالم.

قطر والإكوادور
جانب من المباراة – المصدر fifa

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة، إلى أن منتخب قطر الأول لكرة القدم احتاج إلى 50 دقيقة؛ لكي يسجّل أول لمسة في منطقة جزاء المنتخب الإكوادوري، ووصفت وضع العنابي بـ”المعاناة”.

وأوضحت أن قطر أصبح ثالث منتخب يخوض أولى مبارياته على الإطلاق في كأس العالم كمستضيف للبطولة، وذلك بعد منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم عندما نظم مونديال 1930، وإيطاليا في نسخة عام 1934.

افتتاح كأس العالم 2022
كأس العالم

كأس العالم 2022

وتُقام منافسات كأس العالم في الشرق الأول للمرة الأولى، بمشاركة 32 منتخبًا، تم تقسيمهم على 8 مجموعات، وأُقيم حفل افتتاح مبهر بحضور العديد من الشخصيات البارزة قبل مباراة قطر والإكوادور، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

افتتاح مونديال قطر
جانب من حفل الافتتاح – المصدر qna

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