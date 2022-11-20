منتخب قطر أول مُضيف يخسر افتتاح المونديال

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فشل منتخب قطر الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2022، وخسر ضد نظيره الإكوادوري بثنائية.
وواجه منتخب قطر الأول لكرة القدم نظيره الإكوادوري، مساء اليوم الأحد، على إستاد البيت في افتتاح مونديال 2022، وفاز الفريق الضيف بهدفين دون رد سجلهما إينير فالنسيا خلال أحداث الشوط الأول.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب قطر أصبح أول مُضيف يخسر في مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس العالم.
وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة، إلى أن منتخب قطر الأول لكرة القدم احتاج إلى 50 دقيقة؛ لكي يسجّل أول لمسة في منطقة جزاء المنتخب الإكوادوري، ووصفت وضع العنابي بـ”المعاناة”.
وأوضحت أن قطر أصبح ثالث منتخب يخوض أولى مبارياته على الإطلاق في كأس العالم كمستضيف للبطولة، وذلك بعد منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم عندما نظم مونديال 1930، وإيطاليا في نسخة عام 1934.
وتُقام منافسات كأس العالم في الشرق الأول للمرة الأولى، بمشاركة 32 منتخبًا، تم تقسيمهم على 8 مجموعات، وأُقيم حفل افتتاح مبهر بحضور العديد من الشخصيات البارزة قبل مباراة قطر والإكوادور، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).