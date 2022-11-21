منتخب هولندا يفتتح مونديال 2022 بفوز قاتل

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب هولندا ضد السنغال، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الطواحين لفوز قاتل بهدفين دون رد.
وبدأت مباراة منتخب هولندا ضد السنغال التي أُقيمت على ملعب الثمامة بشكل سريع، وانفرد كودي جاكبو بالمرمى عند الدقيقة الرابعة، إلا أنه فضل التمرير للاعب بيرجوين، لتمر الكرة من أمامه.
ورد منتخب السنغال بتسديدة قوية من ديا، إلا أنها مرت أعلى العارضة، وظهرت هولندا هجوميًا عند الدقيقة 17، برأسية من جاكبو، ولكنها مرت بجوار القائم، قبل أن يهدر فرانك دي يونج فرصة التسجيل عند الدقيقة 19.
ومرت رأسية دي يونج بعيدًا عن المرمى عند الدقيقة 27، وسدد دياتا كرة أرضية مرت بجوار القائم، وأطلق سبالي تسديدة أمسكها نوبيرت عند الدقيقة 34، وسدد بيرجويس تمريرة مرت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بتعادل منتخب هولندا ضد السنغال.
ومع بداية الشوط الثاني، ضغط منتخب هولندا، ولعب فان دايك رأسية من ركلة ركنية عند الدقيقة 53، مرت أعلى العارضة، ورد دياتا بتسديدة قوية مرت بجوار القائم، وكادت السنغال أن تتقدم عند الدقيقة 65، ولكن الحارس تألق وأبعدها.
واستمرت محاولات منتخب السنغال، وسدد بامبا كرة قوية مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 76، قبل أن ينجح جاكبو في فض اشتباك التعادل السلبي برأسية عند الدقيقة 84، وأحرز كلاسين الهدف الثاني عند الدقيقة 99، لتنتهي المباراة بفوز منتخب هولندا ضد السنغال بنتيجة 2/0 في كأس العالم 2022.