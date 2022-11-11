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النيابة تستأنف

منع الغنوشي من السفر

2022-11-11 الساعة 9:10
منع الغنوشي من السفر
المواطن - متابعة

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استأنفت النيابة التونسية قرارًا قضائيًا قضى بالإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح، مع منعه من السفر.

التفاصيل

وفي التفاصيل، استأنفت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في محافظة سوسة (شرق) اليوم قرار قاضي التحقيق الأول في المكتب الثاني الذي صدر أمس وقضى بالإبقاء على الغنوشي بحالة سراح، في قضية أنستالينغو. (وهي تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة، وتحريض على العنف).

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وقال موقع إذاعة موزاييك التونسية، نقلًا عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية رشدي بن رمضان، إن الملف أحيل إلى دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في سوسة “لاتخاذ ما تراه إما بتأييد قرار قاضي التحقيق، أو نقضه”.

وكان قاضي التحقيق الأول في المكتب الثاني استجوب الغنوشي أمس في قضية “أنستالينغو” لمدة نحو 14 ساعة، وقرر الإبقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت النيابة العامة طلبت “إصدار بطاقة إيداع في شأنه”.

 

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