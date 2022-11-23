منفذة هجوم إسطنبول تزوجت 3 دواعش

كشفت معلومات جديدة تفاصيل صادمة عن المرأة التي نفذت هجوم إسطنبول قبل أيام حيث تأكدت علاقتها بتنظيم داعش الإرهابي.

عائلة داعشية بامتياز

وقال مسؤول كردي سوري إن المرأة التي تم القبض عليها بعد ساعات من تنفيذ الجريمة الإرهابية تنتمي لأسرة من حلب مرتبطة بتنظيم داعش.

ونقلت روسيا اليوم عن القيادي الكردي القول إن ثلاثة من أشقائها لقوا حتفهم وهم يقاتلون في صفوف تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن أحدهم مات في الرقة، والثاني في منبج، والثالث في العراق.

وأردف أن لديها شقيقًا رابعًا هو قائد في المعارضة السورية المدعومة من تركيا في عفرين.

ولفت إلى أن المرأة المعتقلة حاليًا في تركيا كانت متزوجة من ثلاثة مقاتلين مختلفين من داعش.

هجوم إسطنبول

وكان الانفجار الذي وقع قبل أيام، في شارع الاستقلال المخصص للمشاة في منطقة بيوغلو المركزية في إسطنبول أسفر عن مقتل ستة أشخاص، فيما أصيب 81 آخرون واعتبرت سلطات البلاد الحادث هجومًا إرهابيًا.

واعتقلت السلطات التركية، المتهمة السورية أحلام البشير، التي كانت غادرت المكان بعد الانفجار بسيارة أجرة، واعترفت بأن لها صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

محاكمة وإبعاد

وفي وقت لاحق حكمت محكمة تركية بسجن 17 مشتبهًا بهم على ذمة المحاكمة في تفجير إسطنبول، واتهمت الموقوفين بتقويض وحدة وسلامة البلاد والقتل العمد والشروع في القتل، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية للأنباء.